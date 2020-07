No passado dia 3 de julho, os militantes do PSD do distrito de Setúbal foram votar para escolher a nova equipa para a distrital. Mas no Barreiro aconteceu algo inédito. Os militantes receberam um alerta de um surto de covid-19 pandémico na Santa Casa da Misericórdia do Barreiro. O alerta chegou por SMS e tinha como origem, supostamente, a Direção-Geral de Saúde, segundo a Sábado.

O caso gerou pânico, houve quem não fosse votar com receio, sucederam-se as chamadas, diligências da própria Santa Casa local e da câmara do Barreiro ( que é PS). Resultado, verificou-se que era um boato, circunscrito a militantes do PSD. Bruno Vitorino, eleito para a Assembleia Distrital do PSD/Setúbal, diz ao i que “não pretende comentar mais o caso”. Porém, assegurou: “Vamos preparar uma queixa e vamos apresentar isto à justiça esta semana”. Há quem aponte que o caso possa ser resultado de alguma guerra interna no PSD. Verdade ou mentira, o SMS foi recebido por militantes do PSD. E mais ninguém.

A distrital do PSD/Setúbal foi a votos e elegeu Paulo Ribeiro, com 57% dos votos ( com o apoio de Vitorino) contra Pedro Tomás. Que obteve 43% dos votos.