A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz informou, este domingo, que três pessoas infetadas com covid-19 morreram, elevando assim o número de vítimas mortais causadas pelo surto para 12.

As vítimas mortais - uma mulher de 93 anos, um homem de 82 e outro de 52 anos - estavam internadas no Hospital do Espírito Santo, em Évora.

O número de pacientes com covid-19 internados subiu para 20 (no sábado, segundo o município, eram 19), registando-se também uma descida no número de casos ativos - são agora 141. No total, já 163 pessoas foram infetadas devido ao surto, que teve origem num lar em Regengos de Monsaraz, a 18 de junho.

O número de doentes recuperados e pacientes internados nos cuidados intensivos é igual ao de sábado, 10 e 5, respetivamente.