Mais uma estátua de Cristovão Colombo foi derrubada nos Estados Unidos. Desta vez, aconteceu em Baltimore, no estado norte-americano de Maryland.

Os manifestantes, que se mobilizaram esta noite devido à morte de George Floyd, utilizaram cordas para derrubar a estátua, que foi inaugurada na cidade em 1984.

Esta não é a primeira estátua de Cristovão Colombo que foi derrubada nos Estados Unidos. O mesmo aconteceu com estátuas do explorador nas cidades de Miami, Richmond, St. Paul e Boston, nos estados da Flórida, Virgínia, Minnesota e Massachusetts, respetivamente. A justificação dada pelos manifestantes é a de que Colombo é responsável pelo genocídio e exploração dos povos nativos na América.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Baltimore just tore down the Columbus statue ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻 <a href="https://twitter.com/hashtag/blacklivesmatter?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#blacklivesmatter</a> <a href="https://t.co/uX5ty8oI3f">pic.twitter.com/uX5ty8oI3f</a></p>— spencer compton (@spencercompton) <a href="https://twitter.com/spencercompton/status/1279579382793875459?ref_src=twsrc%5Etfw">July 5, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>