O Presidente da República visita, este domingo, Câmara de Lobos. A visita acontece dois meses depois após o levantamento da cerca sanitária instalada no município, devido a uma cadeia de transmissão de covid-19.

Marcelo chegou à Região Autónoma da Madeira ao final da tarde de sábado e, ainda no Aeroporto Cristiano Ronaldo, explicou que a visita não aconteceu mais cedo porque teria, tal como todos os que viajaram até à região, de cumprir quarentena obrigatória - condição que vigorou até à última terça-feira, 30 de junho -, situação que não é compatível com as suas fundções de chefe de Estado.

"A viagem visa estar aqui num momento, que é particularmente importante, na vida da Região Autónoma da Madeira e, portanto, de Portugal, porque é, de alguma maneira, o coroar de um processo", disse, sublinhado que "quando se fala em segurança, confiança, presente e futuro, a Madeira é um exemplo que é óbvio, é evidente".

Marcelo irá começara sua visita às 11h, no Centro de Saúde do Bom Jesus, e dali seguirá para a Unidade de Internamento Polivalente/Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19, no Hospital Central do Funchal. às 12h30 será recebido na Câmara Municipal de Câmara de Lobos,.

A cerca sanitária em questão, que decorreu entre 19 de abril e 3 de maio, foi a única da região. A situação levou ao confinamento de 22 pessoas desta cadeia de transmissão numa unidade hoteleira na zona do Cabo Girão, foram identificados mais de 200 contactos e realizados mais de 500 testes.

Até agora, a região teve 93 casos confirmados de covid-19, não tendo sido registado qualquer óbito devido à pandemia de covid-19.