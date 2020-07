Os três cidadãos marroquinos que se evadiram do Centro de Instalação Temporária no Aeroporto do Porto, esta sexta-feira, tendo sido localizados e detidos algumas horas depois, vão voltar a ficar instalados no local de onde fugiram, por decisão do Ministério Público.

A fuga dos três dos 11 migrantes, que estavam no Centro de Instalação Temporária no Aeroporto do Porto, ocorreu ontem por volta das 16h.

O Comissário da PSP André Rodrigues revelou que os indivíduos fugiram pelo telhado e recusa a ideia de ter havido uma falha de segurança.

“Não se trata uma cela de detenção e não oferece as mesmas condições de segurança. O espaço é aberto no topo", afirmou o responsável, acrescentando que foi por essa abertura conseguiram fugir.



As autoridades puseram logo em marcha uma série de diligências com o objetivo de localizar e capturar os fugitivos, o que veio acontecer já depois das 22h.

Os três homens foram vistos a caminharem na faixa de rodagem, no sentido Norte-Sul, da Via Regional Interior (VRI), que liga o aeroporto à A4, e tem um acesso exclusivo para camiões que se dirigem para o porto de Leixões

Foram detidos junto ao nó de acesso ao porto de Leixões e “conduzidos às instalações da PSP na Bela Vista e levados este sábado de manhã ao tribunal, onde ficou determinado que teriam de regressar Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no Aeroporto do Porto.