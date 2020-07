A reta final dos principais campeonatos da Europa começa a desenhar-se. Com a Premier League e a Bundesliga decididas – em Inglaterra o Liverpool sagrou-se campeão; na Alemanha a prova já ficou integralmente concluída –, as atenções viram-se sobretudo para a La Liga e a Serie A. Em Espanha, o_Real Madrid está cada vez mais perto de conquistar o título, depois de ter vencido pela última vez a prova em 2016/17. A cinco jornadas do final do campeonato, os merengues lideram com quatro pontos de vantagem sobre o Barcelona – este domingo, os blancos tentam dar mais um passo importante rumo ao título no terreno do Bilbau. Depois de uma temporada humilhante em 2018/19, Zidane regressou ao comando técnico da equipa, que promete agora devolver ao topo do futebol no país vizinho.

Já por Itália, a Juventus caminha com confiança para o eneacampeonato. Com mais quatro pontos do que a Lazio, a equipa de Maurizio Sarri recebe hoje o Torino, no dérbi da cidade que vai inaugurar a 30.ª ronda da Liga. Cristiano Ronaldo tem estado em destaque na Vecchia Signora e soma já três jogos consecutivos a marcar na Serie A. Com 24 golos, CR7 é o segundo melhor marcador na prova, atrás de Immobile.