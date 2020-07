Um homem e duas mulheres foram detidos pela PSP por desobediência, em Elvas, na madrugada de quarta-feira, na sequência de um convívio com mais de 20 pessoas na via pública.

De acordo com um comunicado do Comando Distrital de Portalegre da PSP, citado pela agência Lusa, as detenções ocorreram quando um grupo composto por mais de 20 pessoas promoveu um convívio na via pública. Assim, e face ao estado de alerta em vigor, a PSP foi obrigada a intervir para cessar o convívio.

"O facto de a ordem da PSP não ter sido acatada por todos originou a detenção de três indivíduos: um do sexo masculino e dois do sexo feminino, pela prática do crime de desobediência", destaca a mesma nota.

A PSP apreendeu ainda vários objetos que se encontravam na via pública e estavam a ser utilizados pelos participantes na iniciativa.

Os três detidos, com idades entre os 21 e os 39 anos, foram libertados e notificados para comparecerem no tribunal, estando a decorrer o inquérito criminal.