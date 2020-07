A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira afirmou que está em quarentena voluntária, depois de ter tido contacto com uma pessoa diagnosticada com covid-19, e acusa a Assembleia da República de não a ter deixado participar através de videoconferência na votação do Orçamento Suplementar, aprovado esta sexta-feira.

"Por ter tido contacto direto com uma pessoa infetada pelo novo coronavírus, e apesar do resultado negativo do teste, o SNS pede-me que fique em casa durante 14 dias, coisa que cumprirei com todo o sentido de responsabilidade", começou por explicar a deputada numa nota enviada às redações.

"Foi-me recusado um requerimento no qual solicitava ao Presidente da Assembleia da República a participação via videoconferência nos trabalhos em plenário, para poder votar iniciativas legislativas e marcar presença, tal como já acontece nas Reuniões Ordinárias das Comissões Parlamentares", adiantou a Joacine Katar Moreira.

E deixou a crítica: "Num tempo de medidas de exceção, a Assembleia da República prova mais uma vez que tem enormes dificuldades em corresponder àquilo que é pedido a todo o país: que se adapte e que não deixe ninguém de fora",

A deputada revelou ainda que "tinha o apoio informal de deputados suficientes para que esta solicitação passasse em plenário".