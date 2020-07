Jean Castex foi nomeado primeiro-ministro de França pelo Presidente Emmanuel Macron, segundo o comunicado publicado no site do Palácio do Eliseu.

O novo chefe de Governo, tinha sido escolhido, no início de abril, pelo seu antecessor Edouard Philippe para coordenar a estratégia de desconfinamento, depois várias semanas com regras apertadas para fazer face à propagação da covid-19, num dos países mais afetados pela pandemia.

Jean Castex fica assim encarregue de formar um novo Governo.