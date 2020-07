As temperaturas vão subir de forma significativa nos próximos dias, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

A subida da temperatura, que era mais acentuada no domingo, vai verificar-se em todo o continente, havendo distritos em que os termómetros que vão mesmo atingir, ou ultrapassar, os 40 graus.

As previsões mostram que os distritos mais quentes, a partir de domingo, são Bragança, Castelo Branco, Évora, Portalegre, Santarém e Faro.