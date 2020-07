A farmacêutica PharmaMar afirmou que tem um medicamente mais eficaz do que o remdesivir, que tem sido utilizado no tratamento da covid-19.

A notícia é avançada pelo jornal espanhol La Vanguardia, que cita as conclusões de um estudo realizado pelo laboratório sul-coreano Boryung Pharmaceutical, parceiro da farmacêutica espanhola.

De acordo com o estudo, a plitidepsina, um composto químico comercialmente conhecido como Aplidin, mostrou um resultado antiviral entre 2400 a 2800 vezes superior ao remdesivir no modelo de célula vero, uma célula de macaco. Também terá mostrado resultados 80 vezes superiores no modelo de células Calu-3, célula pulmonar humana.

O Boryung Pharmaceutical deverá dar início a um ensaio clínico com o Aplidin na Coreia do Sul no início deste mês.

"Com estes resultados, podemos esperar uma redução da progressão da doença nos pacientes hospitalizados com pneumonia derivada da Covid-19, assim como o alívio nos sintomas provocados pela pandemia", refere a PharmaMar.