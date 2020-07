De forma a assinalar o fim do confinamento devido à pandemia gerada pelo coronavírus, milhares de cidadãos reuniram-se esta terça-feira, na Ponte Carlos, em Praga, à volta de uma mesa de 500 metros para jantarem em comunhão e com música ao vivo.

A única condição para participar no evento “A mesa está posta”? A partilha de comida e bebida, sem qualquer distanciamento ou uso de máscara. Há quem condene este evento, uma vez que a situação pandémica do país ainda não está controlada e existem vários surtos locais no país, que tem registado 15 casos de infeção por dia, em média. No total, a República Checa registou cerca de 12 mil casos de infeção e 350 mortes.