Uma mulher, com cerca de 40 anos, morreu após ter sido atropelada por um autocarro, esta quinta-feira, no centro do Porto.

A vítima terá tido morte imediata depois de ter sido colhida pelo autocarro da Rede Expressos numa passadeira junto à estação de metro do Campo 24 de Agosto por volta das 12h, segundo o Jornal de Notícias.

Até ao momento ainda não foi avançada a informação de quem terá, condutor ou peão, desrespeitado a sinalização luminosa junto ao local.