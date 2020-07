A Polícia Judiciária deteve, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, um homem, de 33 anos, por fortes indícios da prática do crime de violência doméstica agravada.

Em comunicado, a autoridade explica que os factos ocorreram na madrugada desta quarta-feira, “quando o presumível autor invadiu a residência que havia partilhado com a ex-companheira e os dois filhos menores, arrombando a porta e agredindo-a violentamente em frente às crianças, por não se conformar com o fim da relação”.

O agressor fazia-se acompanhar de um amigo. A conduta do suspeito acabou por desencadear uma desavença com os vizinhos da vítima, resultando na morte do indivíduo que o acompanhava. Foi esfaqueado na via pública.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação processual tidas por adequadas.