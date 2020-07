O número de casos de covid-19 subiu, esta quinta-feira, para 50, 45 utentes e cinco funcionários, no lar de São Vicente, em Alcabideche. A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara de Cascais ao SOL.

Carlos Carreiras esclareceu que os 72 utentes do lar foram testados, tendo 45 acusado positivo para a covid-19. Os restantes cinco são funcionários do lar, que apresentaram sintomas. Ao SOL, o autarca garantiu que os restantes 51 funcionários iriam ser todos testados ainda hoje.

Depois de Carlos Carreiras ter admitido a possibilidade de haver uma "cerca sanitária" aos autocarros intermunicipais à entrada de Cascais, devido a uma alegada sobrelotação dos transportes, a Área Metropolitana de Lisboa (AML) reforçou estas carreiras a 100% no concelho de Cascais. Satisfeito com o reforço dos transportes na zona, Carlos Carreiras afirma que este reforço "não implica" que caso venha a ser necessário, a hipótese de medição de temperatura à entrada do concelho ou outras medidas para proteção dos munícipes não venham a acontecer.