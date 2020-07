A taxa de desemprego subiu, em maio, para os 7,4% na zona euro e na 6,7% na União Europeia (UE), um mês ainda marcado pelas medidas de confinamento devido à pandemia da covid-19. Segundo o Eurostat, na zona euro, a taxa de desemprego avançou face à taxa de 7,3% registada em abril e à de 7,5% registada em maio de 2019. Na UE, os 6,7% de maio comparam-se com os 6,6% de abril e os 6,3% homólogos.

O gabinete estatístico europeu não faz, neste boletim, as habituais comparações por Estado-membro alerta que estes dados não espelham a realidade, uma vez que as estimativas são baseadas na definição padrão de desemprego da Organização Mundial do Trabalho, que designa como desempregadas as pessoas sem trabalho e que estavam ativamente à procura de um emprego nas quatro semanas anteriores.

Cenário em Portugal

Também esta quinta-feira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse que já se inscreveram mais de 80 mil pessoas na Segurança Social, desde janeiro, por causa da pandemia. Ana Mendes Godinho revelou também que os setores da agricultura e construção foram os principais alvos das ações no terreno que levaram a novas entradas no sistema.

Quanto ao layoff simplificado, a ministra adiantou que foram abrangidas pelo regime 107 mil empresas, tendo sido apoiados 860 mil trabalhadores.