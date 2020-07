O pai do primeiro-ministro britânico viajou para a Grécia, onde tem uma casa de férias, desafiando assim as orientações impostas pelo Governo, liderado pelo seu filho Boris Johnson, face à covid-19.

Stanley Johnson, de 79 anos, chegou à Grécia viajando primeiro para a Bulgária de forma a contornar a quarentena imposta aos turistas pelas autoridades gregas, avançou o jornal inglês Daily Mail.

Questionada pela mesma publicação, o pai do chefe do Governo inglês alegou que tinha viajado até à sua propriedade na zona de Pelion para preparar a casa para a época turística, durante a qual põe a arrendar a seu imóvel de quatro quartos e piscina junto à praia.

"Estou em Pelion, para tratar de assuntos essenciais, para tentar tornar a minha propriedade à prova de Covid, tendo em vista a próxima temporada de aluguer. Preciso de definir medidas de distanciamento na propriedade, porque eles estão a levar isso muito a sério aqui", justificou ao jornal.

Recorde-se que desde meados de março que o Executivo britânico aconselha os cidadãos a não fazerem viagens desnecessárias ao estrangeiro devido à pandemia covid-19.

Já as autoridades gregas anunciaram esta segunda-feira que a obrigação de quarentena de duas semanas para as pessoas que cheguem do Reino Unido era para manter até 15 de julho, mas as restrições para as entradas pela fronteira búlgara tinham sido levantadas já a 15 de junho.