O Presidente dos Estados Unidos tem sido crítico da apologia do uso de máscaras faciais, como medida de prevenção da propagação da covid-19. No entanto, declarações recentes demonstram uma mudança nessa posição.

"Na verdade, usei uma máscara e achei que me assentava bem. Gostei de me ver, parecia o Mascarilha [Lone Ranger]", disse Donald Trump, em entrevista à Fox News, referindo-se ao herói de banda desenhada.

O Presidente declarou-se "completamente a favor das máscaras” e afirmou que não haveria “qualquer problema” em usar máscara. “Se estivesse em uma situação de proximidade com as pessoas, fá-lo-ia", afirmou, sublinhando, no entanto, que não está muitas vezes “nessa situação", pois todas as pessoas com quem fala são testadas antes.

"Penso que as máscaras são uma boa coisa", disse. Por outro lado, mostrou-se hesitante em tornar o seu uso obrigatório a nível nacional.