Chama-se Recreio, é um festival de humor e vai acontecer entre os dias 23 e 26 de julho no Estádio do Jamor, no concelho de Oeiras.

No dia 23 de julho, o espaço vai receber Salvador Martinha, precedido por Luana do Bem.

No dia seguinte vão decorrer dois espetáculos: o de Eduardo Madeira (com a primeira parte assegurada por André de Freitas) e um segundo momento, protagonizado por Beatriz Gosta e Rita Blanco.

No dia 25 é a vez de Coutinho Vilhena, Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso, e o último dia será de Guilherme Geirinhas e Diogo Batáguas.