Instinto global

O instinto global de Macron foi muito importante para a forma como a União Europeia se revitalizou nos últimos anos e reagiu à tenaz estratégica imposta pelos EUA, pela China e pela Rússia.

Os velhos impérios soçobraram ao longo do séc. xx, vendo nascer em vez deles novos imperialismos de uma nova estirpe e novos atores dominantes. A história dos povos embrenha-se na formação das suas identidades. Os eventos históricos e as narrativas que sobre eles aprendemos ou construímos não são descartáveis e explicam, ainda que por vezes de forma inconsciente ou implícita, reações, decisões e tendências que ocorrem muitos anos depois dos factos históricos que são importantes para as compreender.

A Inglaterra e a França são dois excelentes exemplos de ex-impérios profundamente marcados ainda pela aura imperial e que, na década que agora se fina sem grandes razões de esplendor para a humanidade, assumiram escolhas diferentes e muito marcadas pelo vácuo identitário provocado pelo fim dos seus impérios.

Os ingleses, ainda que à tangente, decidiram por referendo voltar a navegar sozinhos e deixar a União Europeia (UE). Os franceses elegeram um Presidente, Emmanuel Macron, que é o primeiro depois de Mitterrand a ter um forte instinto global, almejando, ainda que através do soft power e da sua inserção na UE, voltar a ter uma palavra na evolução da nova desordem global.

Independentemente da apreciação que se faça sobre a gestão dos assuntos internos franceses – e percebeu-se esta semana, pelo resultado frágil que obteve nas eleições municipais em França, que a sua avaliação local não é alta –, o instinto global de Macron foi muito importante para a forma como a União Europeia se revitalizou nos últimos anos e reagiu à tenaz estratégica imposta pelos EUA, pela China e pela Rússia.

Sem o impulso de Macron teria sido muito difícil à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmar a comissão a que preside como uma comissão geopolítica e à chanceler Angela Merkel afugentar os fantasmas da história alemã recente e viabilizar um pacto colaborativo e solidário para a recuperação da UE face ao impacto brutal da pandemia.

Já todos percebemos que este não é um tempo fácil para perscrutar o futuro e para tentar desenhar as bases em que ele vai desenvolver-se. Na União Europeia, as visões de maior ou menor fechamento ou abertura ao mundo continuarão a digladiar-se democraticamente, mas com uma maior consciência das consequências de cada uma delas.

A pandemia expôs os riscos do isolamento, sem deixar de evidenciar também os perigos de uma globalização desregulada e em que cadeias de valor fundamentais podem ser corrompidas ou capturadas. Por isso, um instinto global eficaz não pode ser estritamente comercial e financeiro, deixando ao livre-arbítrio das grandes empresas multicontinentais a regulação dos sistemas.

Esse instinto global tem de ser assumido como uma parceria geopolítica forte pela maioria clara dos líderes europeus, fazendo da União Europeia, como já aqui escrevi em textos anteriores, a potência multilateral do novo ciclo de desenvolvimento das comunidades humanas – do ciclo da sobrevivência e da disrupção para um novo patamar de equilíbrio e sustentabilidade.

Eurodeputado