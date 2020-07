Operação Marquês: se elogiassem a Justiça, isso sim, seria de desconfiar

De facto, a defesa dos arguidos optou por uma jogada que consiste em inverter completamente os factos e em comportar-se como se fosse a Justiça e os magistrados do Ministério Público os verdadeiros suspeitos. É o mundo de pernas para o ar.

As equipas de advogados dos arguidos da Operação Marquês têm adotado por estes dias uma estratégia cuja agressividade não passa despercebida mesmo quando a atualidade é completamente dominada pela pandemia. Essa estratégia é uma velha conhecida do mundo do futebol e chama-se “a melhor defesa é o ataque”.

Usam expressões como “sujo” e “manhoso” para se reportarem ao processo. A advogada que representa Carlos Santos Silva, o amigo de José Sócrates, chegou a comparar os métodos da acusação à PIDE.

