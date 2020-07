A Festa do Avante vai mesmo avançar apesar da pandemia. Esta terça-feira, o PCP divulgou os nomes que vão atuar na Quinta da Atalaia, no Seixal, entre os dias 4 e 6 de setembro. Todos os artistas são portugueses ou de países de lusofonia.

Da lista fazem parte nomes como Xutos e Pontapés, Mão Morta, Capicua com Lena d'Água, Camané e Mário Laginha, Blasted, o DJ Stereossauro, a fadista Aldina Duarte, Peste e Sida, Costa Neto, de Moçambique, Dino D'Santiago e a caboverdiana Maria Alice.

Na edição desta quinta-feira, o Avante, jornal oficial do partido, dedica quatro páginas aos artistas da festa e revelou também os nomes nas redes sociais.

Recorde-se que o PCP já tinha divulgado as regras sanitárias do evento, que terá uma área útil de mais 10 mil metros quadrados para os visitantes de forma a cumprir as regras de distanciamento.

Em comunicado, esta quarta-feira, o partido destaca que são "mais de 30 hectares de espaço verde, de sombras, fruto das centenas de árvores que foram plantadas nos últimos anos”. O PCP espera que o Avante seja "uma grande afirmação do estímulo à cultura, à arte, ao desporto, ao convívio, ao lazer, à solidariedade tão necessária à fruição da vida nos dias de hoje".