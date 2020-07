Já morreram 512.383 pessoas devido ao novo coronavírus em todo o mundo. De acordo com o último balanço da AFP, baseado em dados oficiais, há registo de mais de 10,5 milhões de infetados.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 19h00 (20:00 de Lisboa) desta quarta-feira, registavam-se 10.564.050 casos de infeção em 196 países e territórios desde o início da pandemia.

De realçar que este número representa apenas uma fração do total real de infeções, uma vez que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Dos infetados, pelo menos 5.341.000 são agora considerados curados.

Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas são o Brasil, com 1.280 novas mortes, os Estados Unidos, com 1.169, e o México, com 648.

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado pela covid-19 em termos de número de mortes e de casos, com 127.681 mortes e 2.658.324 casos. Segue-se o Brasil, com 59.594 mortes e 1.402.041 casos, o Reino Unido, com 43.906 mortes e 313.483 casos, a Itália, com 34.788 mortes e 240.760 casos, e a França, com 29.861 mortos e 202.126 casos-

A Bélgica continua a ser o país que regista maior número de óbitos face à sua população, com 84 mortes por cada 100.000 habitantes. Segue-se o Reino Unido (65), Espanha (61), Itália (58) e Suécia (53).

Portugal contabiliza 1.579 mortes e um total de 42.454 infetados.