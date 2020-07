Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quarta-feira pela DGS, já morreram 1.579 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais três óbitos face ao boletim de ontem. Este número representa um aumento de 0,2% do número tota de vítimas mortais.

As três mortes dizem respeito a pessoas com 80 anos ou mais: duas mulheres e um homem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 313 novos casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 42.454. Uma taxa de crescimento de 0,74%. Destes novos casos, 212 (69,7%) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de recuperados voltou a subir e situa-se agora nos 27.798, depois de mais 291 pessoas terem sido consideradas recuperadas nas últimas 24 horas.

Há 503 doentes internados, mais 12 do que ontem, dos quais 79 estão em Unidades de Cuidados intensivos, mais seis face ao último balanço.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.450 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 31.389 contactos.

Entre os concelhos do país com mais de mil infetados destacam-se: Lisboa, com 3.544, Sintra, com 2.704, Loures, com 1.856, Amadora, com 1.718, Vila Nova de Gaia, com 1.661, Porto, com 1.414, Matosinhos, com 1.292, Braga, com 1.256, Gondomar, com 1.093 e Odivelas, com 1.125. O concelho de Cascais regista 964 casos e aproxima-se também dos mil casos.

Casos confirmados:

670 meninos e 573 meninas com menos de 10 anos;

803 rapazes e 937 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.867 homens e 3.348 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.198 homens e 3.591 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.120 homens e 3.932 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.789 homens e 3.865 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.050 homens e 2.324 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.436 homens e 1.617 mulheres entre os 70 e os 79;

1.719 homens e 3.581 mulheres casos com mais de 80 anos;

19 homens e 15 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

18.671 casos do sexo masculino e 23.783 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 8 mulheres entre os 40 e os 49 anos

35 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

98 homens e 46 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

183 homens e 121 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

459 homens e 600 mulheres com mais de 80 anos.

787 óbitos do sexo masculino e 792 do sexo feminino

Consulte aqui o boletim na íntegra.