A satisfação e o compromisso dos colaboradores com uma organização passam, em parte, pela identificação com a missão, visão e valores por ela preconizados. A Altice Portugal é exatamente um exemplo de uma empresa que tem investido na responsabilidade social interna, procurando contribuir para o equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar dos seus colaboradores.

As iniciativas da empresa abrangem sempre família e amigos, bem como instituições de caráter solidário – apoiando toda a comunidade –, e as suas práticas têm permitido envolver e comprometer todos os colaboradores, acompanhando as datas e momentos especiais das suas vidas.

Em 2019, a Altice acolheu cem novos colaboradores com o “kit Entrada” e premiou o desempenho e atitude de vários outros profissionais através da oferta de 940 vouchers “SAPO” e 273 cheques de reconhecimento de “Excelência e Mérito”. Foi também formalizada a possibilidade de 1504 colaboradores trabalharem a partir de casa (work@home) e ainda aprovados 963 pedidos de funcionários que pretendiam trabalhar num edifício mais próximo das suas residências.

Para além da habitual dispensa no dia de aniversário, a empresa tem vindo a presentear todos os colaboradores com um “kit Aniversário”, passando também a celebrar a antiguidade através de um email de agradecimento do CEO e a oferta do pin Altice, em prata para os 88 colaboradores que cumpriram 25 anos na Altice em 2019 e de ouro para o colaborador com 50 anos de casa, que ainda recebeu um voucher “Luxury Pestana”.

Consciente de que o nascimento de um filho é marcante, a Altice tem feito questão de estar presente nesse momento da vida dos seus colaboradores, oferecendo o “kit Bebé” aos 204 “bebés Altice” nascidos em 2019.

Cumprindo a já habitual tradição, a empresa também recebeu os filhos dos colaboradores nas suas colónias de férias (internas e externas), localizadas em vários pontos do país e que beneficiam de um plano de comparticipação indexado aos rendimentos do agregado (atingindo cerca de 70% dos participantes). Em 2019 foram 1298 crianças a participar nestas iniciativas.

No início de mais um ano escolar foi atribuída dispensa aos colaboradores no primeiro dia de aulas dos seus filhos (com a adesão de cerca de 500 colaboradores). E foram também atribuídos 2711 apoios no âmbito do programa “Apoios ao Estudo”, através de subsídios de estudo e de necessidades educativas especiais para incentivo à educação dos filhos dos colaboradores, desde o ensino pré-escolar ao superior. Este programa foi ainda enriquecido com a recuperação dos “Prémios de Excelência”, que destacaram o mérito escolar de 12 filhos de colaboradores que terminaram o ensino secundário com médias de excelência. Para apoiar as escolhas dos jovens foi realizado um workshop de “Orientação Vocacional”, com dinâmicas de autoconhecimento e esclarecimento sobre profissões e competências do futuro.

Ainda a pensar nos mais novos, e porque a entrada no mercado de trabalho é cada vez mais desafiante, a Altice lançou o programa “#AlticeSummerExperience”, com 27 estágios de um mês para filhos de colaboradores com o 12.o ano ou ensino superior, proporcionando uma experiência de trabalho com ações de formação, voluntariado e team building, enriquecendo os currículos.

Em paralelo, a empresa concretizou medidas internas de proximidade de colaboradores com os elementos da comissão executiva através de iniciativas como “À Conversa com …”, promovendo conversas informais com os colaboradores, ou “Next Generation Comex”, convidando jovens colaboradores a desempenharem as funções dos elementos da comissão executiva. Foram também realizados workshops sobre temas como a qualidade de vida, saúde e bem-estar (e que contaram com a presença de mil colaboradores). E porque o mais difícil, por vezes, é passar da teoria à prática, foram promovidas as “Caminhadas Solidárias Altice”, por todo o país, em apoio à Associação Acreditar. Com o mesmo propósito, mas concentrando todos os colaboradores, familiares e amigos num único local, a “Corrida Solidária Altice” decorreu em zonas afetadas por catástrofes naturais, como os incêndios de 2017 em Pedrógão ou a tempestade tropical Leslie. Procurando apoiar em situações difíceis e de risco, foram realizados mais de 500 aconselhamentos sociais a colaboradores, bem como apoios financeiros específicos e casuísticos.

O ano de 2019 terminou em ambiente de celebração, com a festa de Natal realizada na Altice Arena, com a presença de mais de seis mil colaboradores de todo o país, incluindo ilhas. Foi neste ambiente que foi anunciada a oferta de um voucher de Natal no valor de 30 euros para cerca de quatro mil crianças (com idades até aos 13 anos).

Estas práticas consolidam a proximidade e a responsabilidade social existentes na Altice, em que se incluem os horários flexíveis, a atribuição de dias extra para assistência a filho/neto/bisneto e a dispensa de dois dias por mês para colaboradores com filhos até aos 12 anos.

Em 2019, 42% dos colaboradores participaram em iniciativas que contribuem para uma melhor orientação do bem-estar global (uma percentagem que sobe para os 72% entre os colaboradores com filhos até aos 25 anos). O índice de satisfação global destas atividades foi de 3,8, numa escala de 1 a 4.

Estas práticas contribuem para o bom clima da organização, como é exemplo a criação das bandas TUGAther e Banda Larga, em que colegas de várias direções se uniram por paixão à música – as bandas fizeram diversas atuações ao longo do ano, culminando com um concerto na festa de Natal. O bom ambiente nota-se igualmente com a participação massiva dos trabalhadores da Altice em campanhas como a “#NãoFiqueÀEspera”, contra a violência doméstica, iniciada em 2019.

Ainda no ano passado, a Altice criou o Gabinete da Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos.

Em 2020, a estratégia da Altice Portugal mantém-se, tal como nos anos anteriores, baseando-se em cinco pilares fundamentais: qualidade de serviço, inovação, investimento, proximidade e responsabilidade social.

• Sistema de recompensas: incentivos e prémios de produtividade

• Oferta de vouchers e cheques de reconhecimento de excelência e mérito

• Planos de saúde para colaboradores e agregado familiar (Altice Cuidados de Saúde)

• Licença parental exclusiva do pai mais favorável do que o regime previsto na lei

• Flexibilidade da organização do trabalho através de horários flexíveis

• Desconto médio de 66% na mensalidade de serviço

• Descontos de 10% nas lojas MEO (físicas e online)

• Equipamentos móveis ou voucher para aquisição até 300 euros

• Urgências adaptadas a todo o tipo de situações

• Plafonds de internet (4 GB cartão móvel – VPN)

• 253 669 horas de formação/ano

• Programa de work@home

• Possibilidade de trabalho, ocasional, em edifícios mais próximos de casa

• Dispensa no dia de aniversário

• Oferta do kit de aniversário

• 100 novos colaboradores em 2019

• Entrega do kit de entrada a novos colaboradores

• Apoios financeiros específicos e casuísticos a colaboradores

• Programa #AlticeSummerExperience – estágios de verão de um mês para filhos de colaboradores

• Iniciativa “À Conversa com” – colaboradores almoçam com elementos da comissão executiva

• “Next Generation Comex” – jovens colaboradores apresentam ideias à comissão executiva

• Oferta de pin Altice em prata aos colaboradores com 25 anos de antiguidade

• Oferta de pin Altice em ouro e de um voucher Luxury Pestana a colaboradores com 50 anos de antiguidade

• Aconselhamento social

• Subsídios ao estudo para filhos de colaboradores com famílias numerosas e de menores rendimentos

• Prémios de excelência para filhos de colaboradores

• Workshop de orientação vocacional

• Oferta de voucher de Natal no valor de 30 euros aos filhos dos colaboradores (até 13 anos)

• Dispensa aos colaboradores no primeiro dia de aulas dos seus filhos

• Oferta do kit Bebé aos 204 bebés Altice de 2019

• Colónias de férias para filhos de colaboradores

• Caminhadas e corrida solidárias Altice Portugal

• Festa de Natal na Altice Arena

• Criação das bandas TUGAther e Banda Larga