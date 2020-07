Misturar folhas verdes num smoothie é, para mim, a melhor maneira de aumentar o consumo de verdes e, consequentemente, o consumo de clorofila.

A clorofila é encontrada nos produtos de origem vegetal que possuem a pigmentação verde. Estes verdes estão carregados de nutrientes, fibras e antioxidantes, e oxigenam as células e o sangue. Eles também ajudam a aumentar a imunidade; a alcalinizar e desintoxicar o corpo; a combater doenças e infeções; também para uma pele, unhas e cabelos saudáveis; e agem como prebióticos para incentivar a proliferação de bactérias das boas, e mantêm o nosso corpo em equilíbrio.

Eu sei que não é nada fácil consumir alguns verdes, mais ainda em smoothies, e se é uma daquelas pessoas que ainda não estão habituadas e só a ideia lhe dá a volta ao estômago, sugiro então que acrescente gradualmente enquanto treina o seu paladar. Comece com misturas com mais fruta e coloque pequenas quantidades de verduras de folhas leves, como espinafre, alface ou rabanete. Os sabores subtis desses vegetais são facilmente mascarados pela fruta. Com o tempo, reduza a fruta e aumente os vegetais. Vá arriscando com couves, acelga ou couve-chinesa; depois experimente verduras fortes como a rúcula. Confesso que até a mim, que adoro um smoothie cheio de acelgas, não me deixaria entusiasmada.

Por isso, não lhe vou cantar a canção do bandido. O que quero é apenas que arrisque um bocado mais. Pode ser? E se tiver uma Vanda que lhe traga tudo fresquinho da horta, sim, por favor use e abuse das acelgas no seu smoothie, que fazem um bem tremendo e não querem só sopas.

Smoothie Verde Horta

Ingredientes

. 2 ou 3 folhas de acelgas (a maioria dos nutrientes encontra-se nas folhas; remova as hastes para reduzir a amargura e manter a textura da sua mistura suave)

. 1 pedaço de gengibre a gosto

. 1 pepino pequeno sem sementes

. 1 copo de espinafre

. 1 copo de alface

. 1 copo de abacaxi congelado (pode substituir por banana ou manga)

. 1 copo de aipo

. 1 pitada de sal rosa

. Água

Ervas aromáticas (opcional)

. Salsa

. Hortelã-pimenta

. Hortelã-ananás

. Hortelã-chocolate

Método

Coloque os ingredientes lavados e cortados no copo do liquidificador e ajuste água para bater.

Esta medida rende-lhe sensivelmente 1,5 l de smoothie. Perfeito para aqueles dias de calor em que quer substituir algumas refeições.