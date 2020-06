Subiu para 25 o número total de infetados com o novo coronavírus no hospital de Torres Vedras.

Esta terça-feira, Elsa Baião, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), no qual se insere a unidade de Torres Vedras revelou, em declarações à agência Lusa, que o número total de infetados naquela unidade hospitalar é de 25 – nove profissionais de saúde e 16 doentes. No entanto, cinco estão já recuperados e tiveram alta hospitalar.

Os profissionais infetados pela covid-19 continuam a ser nove e são todos da urgência do hospital. Os doentes que testaram positivo e se mantêm internados foram transferidos para a enfermaria da covid-19.

O CHO está ainda à espera dos resultados de testes realizados tanto a profissionais, como a doentes, depois de ter sido detetado um surto na urgência do hospital de Torres Vedras. Desde então, três dos doentes infetados acabaram por morrer. O CHO destacou que eram "doentes com idades avançadas, com doenças crónicas descompensadas e cuja causa de morte não está diretamente relacionada com a infeção covid-19".

Elsa Baião garante que "a situação está controlada".