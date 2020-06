Bob Dylan tornou-se o primeiro o primeiro artista a colocar pelo menos um albúm no top 40 da Billboard em sete décadas diferentes. O cantor lançou no passado dia 19 o albúm 'Rough and rowdy ways', que entrou para o 2.º lugar da tabela de vendas mais importante do mundo.

Em pouco mais de uma semana, aquele que é o 39.º albúm do cantor vendeu o equivalente a 53 mil unidades.

Em entrevista ao New York Times, o cantor disse que a pandemia de covid-19, altura em que o disco foi lançado, pode ser um “precursor de algo mais que está por vir”. Bob Dylan é também o único cantor a ter ganhado um prémio Nobel da Literatura, prémio que arrecadou em 2016.

Aqui fica a lista de albúns do cantor que entraram para Billboard:

Anos 1960

"The Freewheelin' Bob Dylan" (1963) - 22º lugar

"The times they are a-changin" (1964) - 20º lugar

"Bringing it all back home" (1965) - 6º lugar

"Highway 61 Revisited" (1965) - 3º lugar

"Blonde on blonde" (1966) - 9º lugar

"John Wesley Harding" (1967) - 2º lugar

"Nashville Skyline" (1969) - 3º lugar

Anos 1970

"Self portrait" (1970) - 4º lugar

"New morning" (1970) - 7º lugar

"Pat Garrett & Billy the Kid" (1973) - 16º lugar

"Dylan" (1973) - 17º lugar

"Planet waves" (1974) - 1º lugar

"Blood on the tracks" (1975) - 1º lugar

"The basement tapes" (1975) - 7º lugar

"Desire" (1976) - 1º lugar

"Street legal" (1978) - 11º lugar

"Slow train coming" (1979) - 3º lugar

Anos 1980

"Saved" (1980) - 24º lugar

"Shot of love" (1981) - 33º lugar

"Infidels" (1983) - 20º lugar

"Empire burlesque" (1985) - 33º lugar

"Oh mercy" (1989) - 30º lugar

Anos 1990

"Under the red sky" (1990) - 38º lugar

"Time out of mind" (1997) - 10º lugar

Anos 2000

"Love and theft" (2001) - 5º lugar

"Modern times" (2006) - 1º lugar

"Together Through Life" (2009) - 1º lugar

"Christmas in the Heart" (2009) - 1º lugar

Anos 2010

"Tempest" (2012) - 3º lugar

"Shadows in the night" (2015) - 7º lugar

Anos 2020

"Rough and rowdy ways" (2020) - 2º lugar