O Parlamento aprovou, esta terça-feira, a proposta do CDS-PP para suspender a devolução dos manuais escolares entregues aos alunos para o ano letivo de 2019-2020, numa votação que apenas teve os votos contra do PS.

"Fica suspensa a obrigatoriedade de devolução dos manuais escolares gratuitos entregues no ano letivo de 2019-2020, a fim de serem garantidas as condições para a recuperação das aprendizagens dos alunos, a ter lugar no início do ano letivo de 2020-2021", lê-se no texto da proposta do CDS.

Todos os partidos à exceção do PS votaram favoravelmente a proposta, que integra o conjunto de alterações à proposta de Orçamento do Estado Suplementar que começou a ser discutida e votada na especialidade esta terça-feira.