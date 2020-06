A CGTP vai apresentar aos partidos e ao Governo um conjunto de propostas que permitam melhorar as condições de vida e de trabalho dos portugueses. As medidas, que conts ano Programa de Ação e na Carta Reivindicativa aprovados no congresso de fevereiro, serão apresentadas de forma a a mostrar que são exequíveis.

"O conjunto de medidas que hoje definimos está bem fundamentando e mostra que é possível pôr estas medidas em prática e, assim, melhorar as condições de vida e de trabalho dos portugueses", afirmou a secretaria-geral da CGTP à agência Lusa.

As principais medidas são o aumento geral dos salários em 90 euros, redução do horário de trabalho semanal em duas horas, proibição e a garantia de emprego aos trabalhadores despedidos durante a crise pandémica.

O objetivo é "garantir a estabilidade no emprego para mais de 700 mil trabalhadores com vínculos precários a desempenharem funções permanentes", ao mesmo tempo que se tenta atingir as 35 horas semanas de trabalho sem perda salarial.