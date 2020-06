Bruno Lage colocou o lugar à disposição após a derrota por 2-0, no Funchal, ante o Marítimo.

O anúncio foi feito pelo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, em conferência de imprensa após o jogo, na qual comunicou que o técnico colocou o seu lugar à disposição mal acabou o jogo e lhe disse que não tinha condições para continuar.

"No final do jogo, com grande elevação, o nosso treinador colocou o lugar à disposição, disse que não é por não ter capacidade e competência, mas sim porque não há condições para trabalhar porque muita gente o quer fora do clube. E por isso disse que amanhã já não será o treinador do Benfica", revelou o líder das águias.

O Benfica soma duas vitórias nos últimos 13 jogos para todas as provas - no campeonato, o Benfica é 2.º classificado, mas esta noite pode ficar a 6 pontos do líder, caso o FC Porto vença o Paços de Ferreira. Com cinco jornadas por disputar até ao final da Liga portuguesa, o título parece estar cada vez mais longe do clube da Luz.