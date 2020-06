O Irão emitiu um mandado de captura e pediu auxílio numa eventual detenção de Donal Trump. Segundo informaram as autoridades iranianas, o procurador de Teerão Ali Alqasimehr acusa o Presidente dos Estados Unidos e mais de 30 outras pessoas de estarem envolvidas no ataque aéreo que resultou na morte do general Qassem Soleimani, em Bagdade.

Segundo a agência de notícias estatal IRNA, o mesmo procurador não menciona nenhum outro nome, porém garante que o país continuará a desenvolver o processo de acusações, que estarão ligadas a "assassinato e terrorismo".

A Interpol, a que o Irão pediu ajuda numa eventual detenção, ainda não terá dado resposta ao pedido.

Segundo a mesma agência iraniana, o procurador pediu à Interpol um "aviso vermelho" para o Presidente dos Estados Unidos e restantes elementos, o que significa o mais elevado nível de urgência para a solicitação judicial.