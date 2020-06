Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta segunda-feira pela DGS, já morreram 1.568 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais quatro óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 266 novos casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 41.912. Lisboa e Vale do Tejo concentra 85% do total de novos casos a nível nacional, ou seja 225 dos 266 novos infetados residem nesta região.

Há 489 doentes internados, dos quais 71 estão em unidades de Cuidados Intensivos.

O número de recuperados voltou a subir, passando de 27.066 para 27.205, mais 139 do que na atualização anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.498 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 31.310 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 378.073, dos quais 334.663 não se confirmaram.

Entre os concelhos do país com mais de mil infetados destacam-se: Lisboa com 3.3453, Sintra com 2.614, Loures com 1.812, Amadora com 1.666, Vila Nova de Gaia com 1.649, Porto com 1.414, Matosinhos com 1.292, Braga com 1.256, Gondomar com 1.093, e Odivelas com 1.098.

Casos confirmados:

653 meninos e 564 meninas com menos de 10 anos;

791 rapazes e 920 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.814 homens e 3.288 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.150 homens e 3.527 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.080 homens e 3.902 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.755 homens e 3.835 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.016 homens e 2.298 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.419 homens e 1.605 mulheres entre os 70 e os 79;

1.704 homens e 3.563 mulheres casos com mais de 80 anos;

15 homens e 13 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

18.397 casos do sexo masculino e 23.515 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 8 mulheres entre os 40 e os 49 anos

35 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

97 homens e 46 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

182 homens e 120 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

456 homens e 595 mulheres com mais de 80 anos.

782 óbitos do sexo masculino e 786 do sexo feminino