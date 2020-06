A covid-19 já matou mais de 500 mil pessoas em todo o mundo, desde que o novo coronavírus foi detetada na China, em dezembro, segundo o último balanço da pandemia.

No total, foram contabilizadas 500.390 mortes em todo o mundo, a Europa é até agora o continente onde mais pessoas morreram com 196.086 óbitos registados.

Por outro lado, os Estados Unidos são o país com mais vítimas mortais de covid-19 com 125.747 de mortes, segue-se o Brasil com 57.622 óbitos registados, o Reino Unido com 43.550, a Itália com 34.738 e a França com 29.778.

Sublinhe-se que o crescimento dos óbitos acelerou de forma significativamente nas últimas semanas. O número de mortes duplicou em pouco menos de dois meses, depois de ter alcançado os 250 mil óbitos no dia 5 de maio.