O montante de reembolsos de IRS pagos até ao final de maio corresponde a 862,4 milhões de euros, o que traduz uma diminuição de 60% por comparação com o imposto que tinha sido devolvido até ao mesmo mês de 2019.

Os últimos dados do Ministério das Finanças revelam que já foram processados 1.824.641 reembolsos de IRS no valor de 1.869 milhões de euros.

A declaração anual do IRS relativa aos rendimentos auferidos em 2019 começou a ser entregue em 01 de abril e termina em 30 de junho, tendo o Estado até 31 de agosto como limite para proceder ao pagamento dos reembolsos das pessoas que entregaram a declaração dentro do prazo.

Segundo o Relatório de Atividades de 2019 da AT o prazo médio do reembolso dos IRS foi, em média de 16,9 dias em 2019, no caso dos que foram pagos por transferência bancária. Este prazo médio compara com os 23 e 17 dias registados em 2017 e 2018, respetivamente.

De acordo com os dados da AT foram entregues até agora 5.271.811 declarações de IRS, faltando submeter cerca de 500 mil declarações, tendo em conta o número registado em 2019.