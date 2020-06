A prefeitura do Rio de Janeiro autorizou o regresso dos espectadores aos jogos de futebol a partir do próximo dia 10 de julho. O regresso será feito de forma faseada: primeiro, com a lotação limitada a um terço; a partir de 1 de agosto a dois terços; e de 16 de agosto sem um limite especial à lotação.

A determinação consta de um decreto publicado no final da semana passada.

O estádio do Maracanã, onde joga o Flamengo, equipa treinada por Jorge Jesus, poderá assim já a partir de 10 de julho receber 22.000 espectadores. A distância estabelecida para o distanciamento entre espectadores é de quatro metros.

Apesar de o Brasil ser o segundo país do mundo mais afetado pela covid-19, logo depois dos Estados Unidos, o campeonato carioca foi o primeiro a retomar os jogos em toda a América do Sul. Os jogos têm sido realizados à porta fechada.

Com mais de 1,3 milhões de casos positivos registados, o país ultrapassou já as 57 mil mortes associadas ao novo coronavírus.