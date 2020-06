No México morreram em 24 horas mais 602 pessoas vítimas da covid-19. A juntar a estas mortes, há outras 1.972 suspeitas, a aguardar resultado laboratorial. O total de óbitos no país é agora de 26.381.

O balanço diário deu ainda conta de 4.410 novas infeções nas últimas 24 horas, que elevam o total de casos positivos desde que a pandemia chegou ao país, em fevereiro, para 212.802.

A zona mais afetada continua a ser o estado do México, onde se localiza a Cidade do México. Mas são 14 os estados em alerta vermelho a partir desta segunda-feira, o nível mais elevado do aviso de contágio. Os resto do país está em alerta laranja e portanto em alto risco.