Os municípios de Alcoutim, Tavira, São Brás de Alportel e Castro Marim, no distrito de Faro estão entre as 11h deste domingo e as 21h de segunda-feira em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Todos esses concelhos estão em aviso amarelo devido à previsão de elevadas temperaturas máximas.

Além daqueles quatro, Vila do Bispo, Lagos, Monchique, Portimão, Silves e Loulé apresentam risco muito elevado de incêndio, bem como cerca de outros 40 concelhos nos distritos de Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Guarda e Bragança.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Segundo o IPMA, o risco de incêndio muito elevado em vários concelhos do continente vai prolongar-se para lá desta segunda-feira, devido às elevadas temperaturas, que em Faro chegarão aos 35 graus Celsius.