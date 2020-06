Os casinos de Lisboa e do Estoril mantêm os horários habituais de funcionamento – das 15h às 3h –, alegando nunca terem recebido qualquer notificação por parte do Governo para qualquer restrição. Mas, «por opção própria» e por uma questão de «consciência cívica» – uma vez que há uma lei que estabelece o funcionamento dos casinos «todos os dias e num horário predefinido» –, decidiram proibir a venda de álcool a partir das 20h nos grandes espaços de acesso ao público, nomeadamente na Arena Lounge, no de Lisboa, e na Duarte Lounge, no do Estoril. Nas zonas de jogo, porém, a venda de álcool mantém-se no horário habitual, dado existirem regras específicas de segurança devido à pandemia de covid-19.

«Todas as pessoas que entram nos espaços de jogo são alvo de identificação, controlo e medição de temperatura. Nesse caso, se alguém pedir uma bebida, vendemos na mesma a qualquer hora», explicou ao SOL o presidente do Conselho de Administração do grupo Estoril Sol, Mário Assis Ferreira, garantindo que «todas as decisões do Governo foram sempre autónomas no que diz respeito aos casinos».