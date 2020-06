A pandemia veio alterar quase tudo na política portuguesa. O Governo e os partidos foram obrigados a rever as suas estratégias e António Costa ganhou um protagonismo pouco habitual. O primeiro-ministro aparece quase todos os dias a traçar a estratégia para enfrentar a pandemia. Nunca se viu, aliás, um chefe de Governo dar tantas entrevistas e prestar tantas declarações diárias aos média, bem como marcar mensagens ao país. António Costa, como normalmente acontece com os líderes políticos e institucionais em casos de grave crise como a da pandemia de covid-19, disparou na popularidade para índices raramente vistos - rivalizando mesmo com o Presidente da República.

Mas o excesso de exposição pública favorece o primeiro-ministro ou há o risco de começar a dar sinais de desgaste?

