Como a Visão e a Sábado noticiaram, e o SOL confirmou, a última reunião no Infarmed para balanço da evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, na quarta-feira, terminou de forma inusitada, com António Costa a interromper abruptamente a ministra Marta Temido quando esta falava sobre os efeitos do confinamento no norte de Portugal.

«É mentira, é mentira», disse António Costa, quando a ministra da Saúde referiu que o norte do país registou mais casos durante o confinamento do estado de emergência, lembrando que houve setores, como a construção, que nunca pararam. António Costa acrescentou mesmo que «esse tipo de discurso não é útil», perante uma Marta Temido que, de máscara posta, ficou com um olhar de espanto e incredulidade. Sendo que, praticamente de imediato, Costa voltou-se para o Presidente Marcelo e anunciou nova reunião das mais altas figuras do Estado com os especialistas do Infarmed e os representantes de todos os partidos para daí a 15 dias, terminando a sessão.

Ao SOL, participantes na reunião relataram que a irritação do primeiro-ministro com a ministra foi o culminar de uma série de intervenções incómodas para António Costa, que não deixou de revelar a sua insatisfação com respostas que chegaram à indelicadeza.