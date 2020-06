Depois de a Bundesliga ter conhecido o seu desfecho, com o Bayern Munique a sagrar-se campeão pela oitava vez consecutiva, agora é a vez de a Premier League estar a um pequeno passo de apurar o novo vencedor. Aliás, com o final desta história há muito desvendado, o Liverpool podia conquistar matematicamente o título inglês ainda durante a noite desta quinta-feira, caso o Manchester City tenha saído derrotado de Stamford Bridge ante o Chelsea.

Assim, entre as principais ligas europeias estão ainda por desvendar as ligas espanhola e italiana – a Ligue 1 foi, recorde-se, a primeira a ficar resolvida, após ter sido cancelada por ordem do Governo francês na sequência da covid-19, deixando tudo como estava na classificação no momento da paragem forçada.

Já no país vizinho, a luta pelo título continua ao rubro, com Real Madrid e Barcelona em igualdade pontual no topo da tabela (68 pontos), numa altura em que faltam disputar sete jornadas.

Na 32.a ronda, agendada para este fim de semana, os catalães vão defrontar, este sábado, o Celta de Vigo, que há dias goleou (6-0) o Alavés. Entre os principais desafios que Messi e companhia têm pela frente até ao final da temporada, destaque para a receção ao Atlético de Madrid de João Félix, que acontece imediatamente após a partida em Vigo (30 de junho). Os colchoneros, que fecham o pódio do campeonato espanhol, a 13 pontos dos líderes, defrontam amanhã o Alavés.

No domingo será a vez de os merengues entrarem em ação no terreno do Espanyol. A equipa de Zidane apresenta um registo 100% vitorioso desde o regresso do campeonato – são já quatro triunfos consecutivos – e promete não baixar o ritmo.

Juve com fôlego extra Em Itália, a Juventus de Cristiano Ronaldo está cada vez mais confortável na liderança da Serie A. A equipa de Turim deixou para trás a derrota na Taça de Itália com um triunfo no terreno do Bolonha (golos de CR7 e Paulo Dybala) e ainda aproveitou o deslize da Lazio para ganhar folga extra no topo da tabela. A 11 jornadas de terminar a prova, o clube orientado por Maurizio Sarri lidera com mais quatro pontos que o segundo classificado. Ainda esta noite a Juve volta aos relvados, para inaugurar a jornada 28 da Liga, com a receção ao Lecce, o primeiro clube a surgir na zona de despromoção. Com o octacampeonato no bolso, os bianconeros procuram chegar ao nono título consecutivo em solo italiano.

Por sua vez, o internacional português procura vencer pela segunda vez a Liga transalpina.

Na época de estreia pela Juve, Cristiano Ronaldo conquistou a Serie A e a Supertaça italiana. Aos 35 anos, o capitão da seleção portuguesa falhou a oportunidade de fazer o pleno nas competições internas do país após derrota na Taça, frente ao Nápoles de Mário Rui.