Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 30 vítimas mortais relacionadas com a covid-19 em Itália. Comparativamente aos dados partilhados na quinta-feira ocorreu uma descida no número de óbitos, quando foram registados 34 mortes. Desde o ínicio da pandemia, já morreram 34.708 pessoas no país.

Foram ainda confirmados, após o balanço anterior, mais 259 infetados. Tal como o número de vítimas mortais, o registo diário de casos também sofreu uma descida - tinham sido confirmados 296 contágios no balanço anterior. No total, 239.961 pessoas foram infetadas pelo novo vírus no país. O número total foi hoje retificado em menos quatro casos.

Já recuperaram da doença 187.615 pessoas, 890 nas últimas 24 horas. Há ainda 17.638 casos ativos, menos 665 do que na quinta-feira.

1.356 pessoas estão hospitalizadas (menos 159 do que ontem), sendo que 105 se encontram nos cuidados intensivos (mais duas desde o balanço anterior).