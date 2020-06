Um homem de 52 anos foi detido, esta quinta-feira, em Coimbra, depois de ter alegadamente esfaqueado e agredido uma mulher a soco. De acordo com um comunicado do Comando Distrital da PSP, as autoridades foram chamadas ao local pelas 08h10 devido a um homem estar "a agredir várias pessoas" na Baixa da cidade.

"Encontraram uma vítima, uma mulher de 55 anos, que tinha sido agredida com um soco e uma facada na mão. O suspeito, um homem de 52 anos, já se tinha posto em fuga num autocarro, tendo-se diligenciado prontamente pela sua localização”, pode ainda ler-se na nota.

O suspeito foi detido pelas autoridades no interior de um autocarro, na avenida Sá da Bandeira, e acabou por reagir agressivamente. "Enquanto lhe era feita uma revista de segurança, tornou-se agressivo para com os agentes, resistindo com violência e empurrando-os para o chão”, afirma a PSP. O homem tinha em sua posse uma arma branca, provavelmente com a qual atingiu a vítima na Baixa da cidade.