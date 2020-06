Foi registada uma segunda morte associada ao surto de covid-19 no lar de Reguengo de Monsaraz. A autarquia revelou, esta sexta-feira, que morreu uma utente, de 92 anos, que estava infetada.

“Infelizmente, aconteceu ontem (quinta-feira), ao final do dia, uma segunda fatalidade, com o falecimento de uma idosa que se encontrava no lar e já anteriormente tinha testado positivo para a doença”, referiu o município, em comunicado.

Na mesma nota, a autarquia disse já ter enviado as "sentidas condolências à família e amigos" da vítima.

Atualmente existem 124 casos ativos de covid-19 no concelho. Destes, 96 são no lar e 28 na comunidade.

A primeira morte entre os utentes ocorreu na quarta-feira e foi ontem divulgada.