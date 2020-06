Apesar das restrições no acesso às praias, os responsáveis do setor estão otimistas em relação à taxa de ocupação no Algarve. A garantia é dada ao i por Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). A explicação é simples: esta região é o destino de excelência dos portugueses para julho e agosto. Ainda assim, admite que a grande incerteza diz respeito aos turistas internacionais, nomeadamente o mercado britânico. “As atenções ainda estão viradas para o final do mês, para se saber se estes turistas vão ter de ficar de quarentena e para que países podem deslocar-se”, salienta.

