A ideia é simples: juntar um grupo restrito de amigos (ou família) e escolher passar férias no interior do país, numa casa sossegada, longe da multidão. Portugal ainda não está livre da pandemia de covid-19 e todas as medidas necessárias para evitar o contágio são tidas em conta na preparação das férias.

Pelo menos foi assim que fizeram Diogo Ferreira e um grupo de amigos. A próxima viagem será para Portalegre, onde alugaram uma casa grande e com piscina. “Não quisemos prescindir das férias, por isso juntámos um grupo restrito de amigos e alugámos uma casa com piscina e matraquilhos em Portalegre. Queríamos um local mais sossegado para fugir da confusão e evitar locais com muitas pessoas, também pelo risco de contágio”, diz Diogo Ferreira ao i. E esta não é a primeira vez que o grupo de amigos opta por um local mais resguardado: já tinham ido para o Gerês e a viagem seguinte será à Madeira.

A ideia de sair do país, para já, está fora de questão: “Aproveitamos para conhecer o país e contribuímos também para a economia, que nesta altura é muito importante”, explica Diogo Ferreira.

A verdade é que há cada vez mais portugueses a optar por esta modalidade.

