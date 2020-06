Férias à portuguesa sem covid-19

Como bons alunos, aqueles milhares que procuravam no estrangeiro os locais ideais para descansar ou divertirem-se, vão ficar por cá e alteraram e muito o mapa de férias.

As férias estão aí à porta e os portugueses estão mortinhos para fugir da covid-19. Como bons alunos, aqueles milhares que procuravam no estrangeiro os locais ideais para descansar ou divertirem-se, vão ficar por cá e alteraram e muito o mapa de férias. Nada como seguir as recomendações do Governo, pois podiam correr o risco de ir para algum país exótico e não haver forma de regressar em caso de agravamento da pandemia. As praias fluviais portuguesas estão a ter uma grande procura, lugares recônditos, com piscina de preferência, também são o alvo. O Alentejo vai ganhar muito com esta aposta interna e localidades como Portalegre, por exemplo, já têm muitos turistas nacionais. No Algarve, muitas famílias querem ficar juntas com os amigos dos filhos para que estes não tenham grandes tentações de irem para festas do botellón – alugando para o efeito casas com muitos quartos.

