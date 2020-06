O PCP já definiu as medidas de segurança para a próxima edição da Festa do Avante!, que está prevista para os dias 4,5 e 6 de setembro. Os comunistas garantem que existem condições para realizar esta festa com todas as condições de segurança. No jornal Avante!, o PCP garante que “só quem não conhece o coletivo partidário” é que “poderá sinceramente duvidar do êxito de tal empreendimento”.

A primeira medida para prevenir a propagação da covid-19 é abrir as portas mais cedo para evitar “aglomerações e cruzamento de fluxos de entradas e saídas”. Outra das “grandes alterações deste ano é o aumento da área do recinto: serão mais 10 mil m2 à disposição do visitante”.

Em relação aos espetáculos musicais, o PCP decidiu criar “um terceiro palco de grandes dimensões que aglutinará a programação prevista para outros palcos”.

O partido liderado por Jerónimo de Sousa garante ainda que “em cada um destes espaços será feita a delimitação física das áreas com a marcação de corredores e circuitos e haverá assistentes de plateia a ajudar ao cumprimento das regras”. A festa comunista mantém também “a oferta gastronómica representativa das várias regiões do país”, mas as “ementas serão adaptadas de modo a reforçar circuitos ‘sempre em frente’”.

"Com a adopção de novas soluções de construção, organização e programação da Festa do Avante! estarão assegurados todos os aspectos de segurança sanitária e orientações de saúde pública, num amplo espaço de 30 hectares, com 10 mil metros quadrados de novas áreas que nunca estiveram acessíveis aos visitantes", garantem, em comunicado, os comunistas.