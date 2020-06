Nas últimas 24 horas foram confirmadas 34 vítimas mortais relacionadas com a covid-19 em Itália. Ocorreu uma ligeira descida no número de óbitos desde quarta-feira, onde foram registadas 30 mortes relacionadas com o novo vírus. Desde o ínicio da pandemia já foram registados 34.678 óbitos no país.

Foram ainda registados mais 296 casos do novo coronavírus desde o balanço anterior. No total, já foram infetadas 239.706 pessoas em Itália.

Existem ainda 18.303 casos ativos no país, menos 352 do que na quarta-feira. Por outro lado foram consideradas recuperadas nas últimas 24 horas mais 614 pessoas, elevando o número total de pessoas que venceram a doença para 186.725.

Existem 1.515 pacientes hospitalizados, menos 95 desde ontem, , dos quais 103 estão nos cuidados intensivos, menos 4 em relação à véspera.